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Путин: В зоне боевых действий СВО находятся более 600 тысяч человек

18:51
  • пятница
  • 26 января 2024

Президент встретился со студентами, участвующими в спецоперации

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января, встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета — участниками специальной военной операции.
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Глава государства подчеркнул, что в характере нашего народа — подставлять плечо Родине, не жалея себя. При этом вся страна искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.

Путин поблагодарил всех студентов, решивших встать на защиту своей страны, и их родителей, которые воспитали таких молодых людей. Президент отметил, что "одно дело — смотреть в интернете, смотреть чьи-то выступления, а другое — сидеть в окопах, где падают снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники, как мухи летают, где холодно и опасно", сообщает ТАСС.

При этом российский лидер отметил, что при проведении специальной военной операции "есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения".

Что-то нужно донастраивать всегда, потому что зона боевых действий большая — почти 2 тысячи километров. И в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров".

Глава государства встретил рождественскую ночь в Ново-Огареве вместе с семьями военных, погибших в ходе специальной операции. Он заявил, что это встреча должна стать "ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде, рядом с вами были мои коллеги", а также "чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна".

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