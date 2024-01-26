Путин назвал спецоперацию попыткой прекратить войну на Донбассе

Президент напомнил, что Киев начал ее в 2014 году

Россия начала спецоперацию на Украине ради прекращения войны в Донбассе, которую киевский режим вел с 2014 года. Об этом в пятницу, 26 января, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета — участниками специальной военной операции.

Президент России подчеркнул, что спецоперация — это "попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими Вооруженных сил".

Путин выразил убежденность в том, что "мы добьемся реализации поставленных перед нами целей, поставленных задач и целей", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что в условиях абсолютного нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности мы продолжаем специальную военную операцию, хотя Москва предпочла бы достичь своих задач и решить проблемы безопасности мирными средствами.

Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам поблагодарил бойцов, сражающихся в зоне спецоперации, и назвал их героями, пообещав им "мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа".

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