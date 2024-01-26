Путин объяснил непризнание ГУР и СБУ террористическими организациями

При этом президент отметил, что весь киевский режим основан на преступлениях

Признать Главное управление разведки Минобороны Украины и Службу безопасности Украины террористическими организациями можно исключительно по решению суда. Такое заявление сделал в пятницу, 26 января, российский лидер Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что весь киевский режим основан на преступлениях. В частности, ГУР точно знало, что на борту самолета Ил-76 находились военнопленные ВСУ. Тем не менее, ракеты, сбившие воздушное судно, запустили с подконтрольных Киеву территорий.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам российских летчиков и военных, которые погибли при крушении Ил-76, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что представители киевского режима неоднократно прибегали "к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России".

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