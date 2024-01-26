ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил непризнание ГУР и СБУ террористическими организациями

19:34
  • пятница
  • 26 января 2024

При этом президент отметил, что весь киевский режим основан на преступлениях

Признать Главное управление разведки Минобороны Украины и Службу безопасности Украины террористическими организациями можно исключительно по решению суда. Такое заявление сделал в пятницу, 26 января, российский лидер Владимир Путин.
В Кремле удар по Донецку назвали чудовищным актом терроризма

При этом президент подчеркнул, что весь киевский режим основан на преступлениях. В частности, ГУР точно знало, что на борту самолета Ил-76 находились военнопленные ВСУ. Тем не менее, ракеты, сбившие воздушное судно, запустили с подконтрольных Киеву территорий.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам российских летчиков и военных, которые погибли при крушении Ил-76, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что представители киевского режима неоднократно прибегали "к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.