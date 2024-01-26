Однако вина киевского режима несомненна

Совершенно очевидно, что именно украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Такое заявление сделал в пятницу, 26 января, российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что российской стороной были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольных Украине территорий, поражение самолета произошло через "две-три минуты, отреагировать было практически невозможно".

Путин подчеркнул, что "это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем", поскольку "наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут". Российский лидер назвал несомненным, что именно Украина сбила самолет: "Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, но очевидно, что это они сделали", сообщает ТАСС.

Ранее в Следкоме рассказали, что при осмотре места крушения Ил-76 на частях тел погибших украинцев обнаружены татуировки, подобные тем, что фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России).

При этом постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Москва не приглашала ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию по сбитому Украиной Ил-76. Он подчеркнул, что не допускает даже мысли о привлечении к расследованию "тех, кто отравлен этим украинско-западным ядом".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"