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МВД России объявило Бориса Акунина в розыск

20:19
  • пятница
  • 26 января 2024

Он внесен в реестр иноагентов

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) объявлен в розыск. Это следует из базы розыска Министерства внутренних дел России по состоянию на пятницу, 26 января.

В базе данных ведомства говорится, что Григорий Шалвович Чхартишвили* 20 мая 1956 года рождения разыскивается по статье УК России, но не уточняется, по какой именно, сообщает ТАСС.

12 января Министерство юстиции России объявило, что писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) признан иностранным агентом, поскольку выступал против специальной военной операции на Украине и распространял фейки о Вооруженных Силах России. До того писателя включили в реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору.

Еще в 2022 году Российский молодежный академический театр убрал со своего сайта имя Акунина*, хотя в театре шли четыре спектакля по его произведения. Сам писатель заявлял, что работать в культуре в России в настоящее время и в текущих обстоятельствах — "дело трудное, вроде плавания в серной кислоте".

*лица, признанные в России иностранными агентами

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Борис Акунин
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