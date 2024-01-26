ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал сделать бойцов СВО основой государства

20:36
  • пятница
  • 26 января 2024

Они прошли через горнило тяжелых испытаний, подчеркнул президент

Участники специальной военной операции на Украине перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства. Об этом в пятницу, 26 января, заявил президент России Владимир Путин.
Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО

Глава государства подчеркнул, что такие люди нужны Отечеству во все времена и в будущем — по завершении боевых действий они должны быть востребованы в гражданской жизни.

Путин пообещал, что будет "настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки. Спикер Кремля напомнил, что герои спецоперации — "проявляют акты героизма, мужество, смелость", причем "это будет сказываться и на их повседневной деятельности".

Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна поддерживать семьи погибших участников спецоперации, а также укреплять систему социальных гарантий и повышать эффективность реабилитационных программ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.