Путин пообещал сделать бойцов СВО основой государства

Они прошли через горнило тяжелых испытаний, подчеркнул президент

Участники специальной военной операции на Украине перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства. Об этом в пятницу, 26 января, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие люди нужны Отечеству во все времена и в будущем — по завершении боевых действий они должны быть востребованы в гражданской жизни.

Путин пообещал, что будет "настраивать весь государственный механизм на то, чтобы такие люди, как вы, получали шанс на то, чтобы проявить себя на гражданке", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки. Спикер Кремля напомнил, что герои спецоперации — "проявляют акты героизма, мужество, смелость", причем "это будет сказываться и на их повседневной деятельности".

Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна поддерживать семьи погибших участников спецоперации, а также укреплять систему социальных гарантий и повышать эффективность реабилитационных программ.

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