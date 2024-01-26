Ситуацию обострило участие французов в боях за ВСУ

Москва по-прежнему остается открытой к диалогу с Парижем. Такое заявление в пятницу, 26 января, сделало российское Министерство иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что российско-французские отношения в настоящее время находятся в глубоком кризисе, однако Россия сохраняет готовность к диалогу.

Однако в МИД напомнили, что это зависит от наличия взаимного интереса к этому самих стран и готовности их официальных властей предпринимать конкретные шаги на данном направлении. Однако в Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее осведомленный источник рассказал, что с начала российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше 300 французских наемников. К настоящему времени в боях были убиты около 130 французских наемников, еще до 170 человек уехали с Украины.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пообещал, что Госдума обратится к Национальному собранию Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину. Он напомнил, что во Франции наемничество запрещено законом.

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