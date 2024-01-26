В Китае связали учения НАТО с провалами ВСУ на фронте

Альянс лишь накаляет обстановку

Учения НАТО Steadfast Defender, которые альянс назвал крупнейшими за десятилетие, проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Об этом в пятницу, 26 января, пишет китайское издание Global Times.

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу выразил мнение, что действия НАТО лишь повысят эскалацию, "провоцируя и оказывая давление на Россию с помощью масштабных военных учений". Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию.

Эксперт напомнил, что после почти двух лет российско-украинского конфликта "международное сообщество выступает за мир".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "прямо сейчас мы не видим непосредственной угрозы от России", однако "мы должны быть готовы", в том числе за счет увеличения количества учений.

При этом директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс подчеркивал, что сценарий учений — это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области, хотя в них используются существующие страны и географические районы.

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