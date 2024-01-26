ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае связали учения НАТО с провалами ВСУ на фронте

21:45
  • пятница
  • 26 января 2024

Альянс лишь накаляет обстановку

Учения НАТО Steadfast Defender, которые альянс назвал крупнейшими за десятилетие, проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Об этом в пятницу, 26 января, пишет китайское издание Global Times.
Минобороны ФРГ отвергло угрозу нападения России на страну НАТО

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу выразил мнение, что действия НАТО лишь повысят эскалацию, "провоцируя и оказывая давление на Россию с помощью масштабных военных учений". Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию.

Эксперт напомнил, что после почти двух лет российско-украинского конфликта "международное сообщество выступает за мир".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "прямо сейчас мы не видим непосредственной угрозы от России", однако "мы должны быть готовы", в том числе за счет увеличения количества учений.

При этом директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс подчеркивал, что сценарий учений — это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области, хотя в них используются существующие страны и географические районы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные НАТО
Военные НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.