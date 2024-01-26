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Король Великобритании Карл III перенес операцию на простате

21:54
  • пятница
  • 26 января 2024

Он чувствует себя хорошо

Король Великобритании Карл III хорошо себя чувствует после плановой операции, перенесенной им в связи с увеличенной простатой.

Об этом в пятницу, 26 января, покидая лондонскую больницу, где находится Его Величество, заявила его супруга королева Камилла, сообщает ТАСС.

Ранее экстренная госпитализация потребовалась американскому министру обороны Ллойду Остину. Политик пропадал на три дня в первые дни нового года, причем даже от Белого дома скрыли информацию о месте пребывания министра. Позже выяснилось, что вечером 1 января Остина прооперировали из-за рака простаты.

В Вашингтоне остались недовольны сокрытием информации о местонахождении главы Пентагона. В Конгрессе заговорили о смещении Остина с этой должности. Однако Белый дом предупредил, что президент Джо Байден не примет заявление об отставке, даже если министр обороны напишет его по собственной инициативе.

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Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III
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