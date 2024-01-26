Минюст расширил реестр иноагентов

В него включены два человека и один проект

Министерство юстиции России в пятницу, 26 января, обнародовало реестр физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. Его пополнили два человека и один проект.

В реестр иноагентов внесли предпринимателя Дмитрия Потапенко*, который распространял фейки о российских органах власти, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Журналиста Максима Трудолюбова* включили в реестр иноагентов за выступления против спецоперации, фейки о ВС России и распространение материалов иностранных агентов.

Кроме того, иностранным агентом признан проект "ВОТ ТАК"*, также распространявший недостоверную информацию о российской власти, сообщается на сайте Минюста.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. На счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, поступило от западных спонсоров более 700 миллионов рублей.

*физические и юридические лица, признанные иностранными агентами

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