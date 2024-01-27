Исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

В городе-герое пройдут памятные мероприятия

Сегодня исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня во всём мире вспоминают людей, которые совершили беспрецедентный подвиг. Под обстрелами и бомбёжками жители города выдержали почти девятьсот дней окружения, страшный голод, потери близких. К памятной дате Минобороны запустило на своём сайте новый раздел, который так и называется: "Ленинград выстоял и победил!"

Отцовское письмо с фронта Исай Кузинец хранит как реликвию. Каждую строчку помнит наизусть.

Наконец начались боевые дела на нашем фронте - начала освобождаться от фашистской нечисти родная ленинградская земля. Уж не буду писать о тех громких победах, которые имеем, скажу лишь одно: зададим им такого перцу, что навек запомнится.

Эти слова написал своей семье в осажденный город боец Ленинградского фронта, один из участников тех героических событий. Конечно, не зная, что в тот же день, 21 января, один из командующих фронтом, тогда ещё генерал-полковник Леонид Говоров уже писал письмо самому Сталину с просьбой разрешить опубликовать приказ о полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Через шесть дней об этой победе узнал весь мир.

Сегодня, спустя 80 лет, в ознаменование важной годовщины, Центральный архив Министерства обороны впервые публикует этот судьбоносный документ. Вместе с ним - ещё десятки докладов, сводок и донесений. Их будут изучать историки, поисковики и подводные археологи. Есть, например, данные о секретном перебазировании Второй ударной армии на Приморский плацдарм силами Балтийского флота.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Всё это время город находился в плотном эшелонированном кольце врага, пути для поставки продовольствия были отрезаны. Оставался лишь опасный коридор по льду Ладожского озера, легендарная Дорога жизни.

Ленинградцы изобретали самые невозможные способы не умереть с голоду. Заливное из столярного клея. Бульон из кожаных ремней. Оладьи из картофельной шелухи на машинном масле. Кусочек хлеба в 125 граммов - суточная норма, которую можно купить, по карточке, стал символом блокадных лишений. От голода, холода и бомбёжек в городе погибли 630 тысяч мирных жителей. Такая цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе.

20 октября 2022 года суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, памятная доска об этом уже появилась на Пискарёвском кладбище. На заседании представили секретные документы, доказывающие, что жертв могло быть более миллиона.

80 лет молчали об этом длинные холмы братских могил. Сегодня они не молчат. Каждый памятник, каждая братская могила вокруг непобежденного города и в его пределах, напоминает о том, что такое не должно повториться.

Анна Морозова, «ТВ Центр».

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