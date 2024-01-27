Путин рассказал о знаковых проектах в Санкт-Петербурге

Президент провёл совещание в Северной столице

26 января Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург. Уже поздно вечером он провёл совещание, посвящённое развитию Северной столицы. Участники доложили главе государства о ситуации и планах в судостроении и фармацевтике, внешней торговле, сфере услуг и дорожного строительства.

Президент подчеркнул, что наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области надо комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития агломерации. Путин подробно остановился на магистральных проектах, реализация которых создаст новые рабочие места и обеспечит возможности для финансирования социальных программ.

Одним из значимых проектов является магистраль скоростного движения, а также второе автодорожное кольцо вокруг Санкт-Петербурга. Кроме того, просил подумать и принять необходимые шаги по развитию аэропортов "Пулково" и "Левашово". Также необходимо продолжить формирование железнодорожной инфраструктуры, в том числе это касается северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга.

На совещании также говорили о поддержке участников СВО, в частности, о выплате ими кредитов. Президент предложил не взимать с тех, кто вернулся из зоны боевых действий, проценты за период кредитных каникул, сообщает "ТВ Центр".

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