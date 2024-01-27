Следствие опубликовало кадры посадки украинских пленных в Ил-76

Съёмки велись на военном аэродроме
Следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего российский самолёт Ил-76. Это район села Липцы Харьковской области.
Следственный комитет опубликовал кадры посадки пленных в Ил-76. Украинских военных привезли к самолёту автоколонной из шести машин, они поднялись на борт.
На месте крушения продолжается сбор вещественных доказательств. Обнаружены фрагменты тел, в том числе с характерными татуировками, которые фиксировались у многих представителей украинских нацформирований.
Кроме того, к материалам уголовного дела приобщат найденные документы, подтверждающие личности погибших в авиакатастрофе военнослужащих ВСУ, сообщает "ТВ Центр".