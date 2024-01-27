Следствие опубликовало кадры посадки украинских пленных в Ил-76

Съёмки велись на военном аэродроме

Следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего российский самолёт Ил-76. Это район села Липцы Харьковской области.

Следственный комитет опубликовал кадры посадки пленных в Ил-76. Украинских военных привезли к самолёту автоколонной из шести машин, они поднялись на борт.

На месте крушения продолжается сбор вещественных доказательств. Обнаружены фрагменты тел, в том числе с характерными татуировками, которые фиксировались у многих представителей украинских нацформирований.

Кроме того, к материалам уголовного дела приобщат найденные документы, подтверждающие личности погибших в авиакатастрофе военнослужащих ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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