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Уничтожены замаскированные опорные пункты ВСУ под Купянском

11:24
  • суббота
  • 27 января 2024

Все цели поражены

На краснолиманском направлении мотострелки при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ. Ещё одну атаку отбили под донецком. Уничтожено скопление бронетехники врага в районе Михайловки.
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На купянском направлении расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" уничтожили миномётный расчёт и замаскированные опорные пункты ВСУ. Стрельбу вели снарядами 152 миллиметра.

Корректировали огонь и фиксировали поражение цели в режиме реального времени с помощью беспилотников. После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно сменили позицию, чтобы не дать противнику нанести ответный удар, сообщает "ТВ Центр".

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