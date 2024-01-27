Уничтожены замаскированные опорные пункты ВСУ под Купянском

Все цели поражены

На краснолиманском направлении мотострелки при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ. Ещё одну атаку отбили под донецком. Уничтожено скопление бронетехники врага в районе Михайловки.

На купянском направлении расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" уничтожили миномётный расчёт и замаскированные опорные пункты ВСУ. Стрельбу вели снарядами 152 миллиметра.

Корректировали огонь и фиксировали поражение цели в режиме реального времени с помощью беспилотников. После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно сменили позицию, чтобы не дать противнику нанести ответный удар, сообщает "ТВ Центр".

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