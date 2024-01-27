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Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-летием снятия блокады Ленинграда

11:02
  • суббота
  • 27 января 2024

Памятные мероприятия пройдут и в Москве

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Памятная дата отмечается 27 января.

Эта дата навсегда вошла в историю, знаменуя окончание одной из самых героических и трагических страниц летописи Великой Отечественной войны. Почти 900 дней неимоверных испытаний – бомбёжки и обстрелы, голод и холод, потери близких – не сломили защитников и жителей осаждённого города. Мы гордимся подвигом ленинградцев. И свято чтим память тех, кто не дожил до освобождения города от фашистской блокады.

Мероприятия, посвящённые 80-летию снятия блокады Ленинграда, пройдут и в Москве. Состоятся церемонии возложения цветов и венков к памятным знакам, тематические выставки, концерты, кинопоказы, лекции, уроки мужества, встречи молодёжи и ветеранов, отметил мэр.

В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие президент Владимир Путин. Он прибыл в Северную столицу 26 января.

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