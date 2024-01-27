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В России проходит акция "Блокадный хлеб"

12:02
  • суббота
  • 27 января 2024

В память о блокаде Ленинграда

Одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Бессмертный подвиг героев Красной Армии и жителей города на Неве вспоминают во всех регионах.
Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-летием снятия блокады Ленинграда

На Пискарёвском кладбище прошла церемония возложения венков. В одном строю - ветераны войны, участники обороны Ленинграда, жители блокадного города, а также руководители министерств, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во многих городах, в том числе в Ростове-на-Дону, проходит акция “Блокадный хлеб”. 125 граммов - такую минимальную норму выдавали блокадникам. Сегодня - это напоминание о мужестве и стойкости ленинградцев.

Блокада длилась почти 900 дней. За это время от голода, холода и обстрелов погибли до полутора миллионов жителей. Но город выстоял. Сегодня россияне навещают ветеранов, чтобы лично поблагодарить их за вклад в общую победу, сообщает "ТВ Центр".

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