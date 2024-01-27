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Хуситы атаковали нефтяной танкер в Аденском заливе

14:42
  • суббота
  • 27 января 2024

На судне начался пожар

Этим утром США нанесли новый удар по Йемену. Целью стала противокорабельная ракета хуситов. Как сообщили в американском командовании, она была готова к запуску и представляла угрозу для торговых и военных судов в Красном море.

Ранее мятежники атаковали британский танкер в Аденском заливе. Представитель движения сообщил о прямом попадании. На борту вспыхнул мощный пожар. Экипаж не пострадал, но был вынужден покинуть судно.

Ночью ракеты выпустили по ещё двум перевозчикам. Хуситы заявляют, что удары американской авиации их не остановят и нападения на суда в Красном море продолжатся.

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