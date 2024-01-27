ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, как нацпроект "Производительность труда" помогает компаниям

11:43
  • суббота
  • 27 января 2024

Выпуск продукции увеличился на 40%

В Москве реализуют нацпроект "Производительность труда", в который вовлечены порядка 260 столичных предприятий. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Благодаря этой программе количество выпускаемой компаниями продукции увеличилось в среднем на 40%, а годовая прибыль выросла на 40 миллионов рублей. Это позволило повысить зарплаты сотрудникам, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, в рамках проекта город помогает столичным предприятиям с оптимизацией использования ресурсов и обучением персонала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.