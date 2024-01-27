Собянин рассказал, как нацпроект "Производительность труда" помогает компаниям

Выпуск продукции увеличился на 40%

В Москве реализуют нацпроект "Производительность труда", в который вовлечены порядка 260 столичных предприятий. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Благодаря этой программе количество выпускаемой компаниями продукции увеличилось в среднем на 40%, а годовая прибыль выросла на 40 миллионов рублей. Это позволило повысить зарплаты сотрудникам, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, в рамках проекта город помогает столичным предприятиям с оптимизацией использования ресурсов и обучением персонала.

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