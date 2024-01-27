ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На выставке "Россия" проходит День энергетика

15:07
  • суббота
  • 27 января 2024

Форум продолжает работу на ВДНХ

На международной выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ, сегодня День энергетики. Запланированы обширная деловая, развлекательная и спортивная программы. Но центральное событие - пленарная сессия, на которой участники обсуждают ключевые приоритеты развития топливно- энергетического комплекса страны.

В частности, пройдут экспертные панели, посвящённые электроэнергетике. За последние годы в этой отрасли произошли кардинальные изменения, которые благоприятно повлияли на многие сферы, электроэнергетика стала драйвером экономического роста в стране, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
День Энергетика на форуме "Россия"
День Энергетика на форуме "Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.