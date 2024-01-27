На выставке "Россия" проходит День энергетика

Форум продолжает работу на ВДНХ
На международной выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ, сегодня День энергетики. Запланированы обширная деловая, развлекательная и спортивная программы. Но центральное событие - пленарная сессия, на которой участники обсуждают ключевые приоритеты развития топливно- энергетического комплекса страны.
В частности, пройдут экспертные панели, посвящённые электроэнергетике. За последние годы в этой отрасли произошли кардинальные изменения, которые благоприятно повлияли на многие сферы, электроэнергетика стала драйвером экономического роста в стране, сообщает "ТВ Центр".
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