ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей пригласили на выставку об истории освоения Арктики

12:40
  • суббота
  • 27 января 2024

Она проходит в парке "Зарядье"

Познакомиться с многовековой историей русских арктических экспедиций приглашают организаторы большого выставочного проекта в парке "Зарядье". В обширной экспозиции представлены не только экспонаты, рассказывающие о быте первопроходцев, но и предметы искусства -  как попытка взглянуть на исследования глазами художников, с помощью неожиданных образов.
Москвичей пригласили на новый вебинар проекта "Перезвони сам"

В древних палатах Старого Английского двора на Варварке – свидетельства зимовья первых русских первопроходцев XVII века, которые обнаружили недавно в верховьях Енисея, недалеко от Дудинки. И это – лишь малая часть экспозиции. На выставке "Исследователь и художник: искусство в экспедиции" - 400 лет освоения Арктики.

"Здесь находятся и картины, и какие-то артефакты. Мы хотим, чтобы результаты нашей работы и других научных экспедиций были доступны и понятны. Наука, искусство и культура являются нашим генетическим кодом", - отметил вице-президент компании "Норникель" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнёв.

В павильоне "Заповедное посольство" представлены работы современных художников, которые исследуют состояние экосистем и проблемы промышленных территорий. Это фотографии, на которых запечатлены моменты, когда художник становится исследователем. С первого взгляда, может, и не очень понятные, но стоит немного присмотреться и всё становится ясно. Арктика - полна искусства.

"Так и надо сейчас рассказывать об Арктике, каждый в своём измерении, потому что измерений у Арктики сегодня огромное количество, это действительно регион будущего", -  сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Проект "Исследователь и художник" приурочен к завершению второго года "Большой научной экспедиции" - совместного проекта Сибирского отделения РАН и "Норникеля". Работа шла в Красноярском крае, на Кольском полуострове, в Забайкалье и на Северном морском пути. Таких масштабных исследований не было с советских времён.

Александра Панина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
Выставка об истории освоения Арктики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.