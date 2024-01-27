Москвичей пригласили на выставку об истории освоения Арктики

Она проходит в парке "Зарядье"

Познакомиться с многовековой историей русских арктических экспедиций приглашают организаторы большого выставочного проекта в парке "Зарядье". В обширной экспозиции представлены не только экспонаты, рассказывающие о быте первопроходцев, но и предметы искусства - как попытка взглянуть на исследования глазами художников, с помощью неожиданных образов.

В древних палатах Старого Английского двора на Варварке – свидетельства зимовья первых русских первопроходцев XVII века, которые обнаружили недавно в верховьях Енисея, недалеко от Дудинки. И это – лишь малая часть экспозиции. На выставке "Исследователь и художник: искусство в экспедиции" - 400 лет освоения Арктики.

"Здесь находятся и картины, и какие-то артефакты. Мы хотим, чтобы результаты нашей работы и других научных экспедиций были доступны и понятны. Наука, искусство и культура являются нашим генетическим кодом", - отметил вице-президент компании "Норникель" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнёв.

В павильоне "Заповедное посольство" представлены работы современных художников, которые исследуют состояние экосистем и проблемы промышленных территорий. Это фотографии, на которых запечатлены моменты, когда художник становится исследователем. С первого взгляда, может, и не очень понятные, но стоит немного присмотреться и всё становится ясно. Арктика - полна искусства.

"Так и надо сейчас рассказывать об Арктике, каждый в своём измерении, потому что измерений у Арктики сегодня огромное количество, это действительно регион будущего", - сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Проект "Исследователь и художник" приурочен к завершению второго года "Большой научной экспедиции" - совместного проекта Сибирского отделения РАН и "Норникеля". Работа шла в Красноярском крае, на Кольском полуострове, в Забайкалье и на Северном морском пути. Таких масштабных исследований не было с советских времён.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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