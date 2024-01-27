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Ситуация вокруг Техаса выходит из-под контроля

12:24
  • суббота
  • 27 января 2024

Джо Байден - в растерянности

В США на новый уровень выходит противостояние между властями Техаса и администрацией Белого дома. На помощь своим коллегам-республиканцам, в решении миграционного кризиса, в обход указаний из Вашингтона, свои войска Нацгвардии направили губернаторы сразу 12 штатов. Эксперты всерьёз предупреждают: на карте США вот-вот появится горячая точка, в которой может начаться гражданская война.
В США вновь заговорили о возможном отделении Техаса

Караван мигрантов за колючей проволокой с трудом сдерживают войска Нацгвардии Техаса, к которым вот-вот поступит подкрепление из других штатов.  О поддержке Техаса накануне заявили губернаторы сразу 25-ти штатов, куда за два года переправили уже более 100 тысяч нелегалов.

В регионах, тем временем, растёт уровень преступности и смертности от употребления наркотиков. Джо Байден в попытке сохранить своих основных избирателей - мигрантов - потребовал от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой, чтобы снять колючий забор. Губернатор Грег Эббот в ответ фактически объявил военное положение.

Байден, по-видимому, находясь в полнейшей растерянности, всё-таки сдался и выпустил письменное заявление. Назвал границу разрушенной и находящейся в кризисе. А ещё пообещал навести порядок, но с условиями - выделить помощь Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что соглашение о финансировании поставок оружия на Украину уже умерло.

Чтобы насолить нерадивым штатам, устроившим переполох, Вашингтон объявил о временной паузе на увеличение экспорта газа и постройку новых терминалов, ссылаясь на проблемы климата. К слову, четверть добычи газа в стране приходится именно на Техас. Сейчас там идёт строительство новых терминалов для экспорта СПГ. Эксперты считают, что администрация Байдена решила просто задушить непокорных санкциями.  А вместе с ними подставить и европейских коллег, которые до сих пор не могут одобрить пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро.

Эксперты считают, что скандал с границей – лишь предвыборный ход Дональда Трампа. К гражданской войне эта история не приведёт. А вот президентские очки Байден уже потерял. Впрочем, Трамп сейчас начинает судебный марафон. Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил его к выплате более 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в домогательствах и клевете. Но сдаваться Трамп не собирается, будет обжаловать приговор. Он уверен, это политическая игра, которая затеяна, чтобы помешать избирательной кампании.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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