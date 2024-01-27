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В мире вспоминают жертв Холокоста

13:01
  • суббота
  • 27 января 2024

79 лет назад был освобождён Освенцим

Сегодня во всём мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день 79 лет назад бойцы Красной Армии освободили узников Освенцима - крупнейшего фашистского лагеря смерти.

По разным оценкам, там погибли от полутора до четырёх миллионов человек, 90% из которых - евреи. Сегодня на месте тех страшных событий находится музей. Мемориалы в память о зверски замученных узниках созданы во многих странах мира, в том числе в России.

Как неоднократно подчёркивали в Москве, бесчеловечные деяния фашистов нельзя забывать. Забвение уроков истории приводит к повторению трагедий и открывает путь к возрождению смертоносной идеологии, сообщает "ТВ Центр".

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