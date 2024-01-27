Умер родившийся в "Москвариуме" детёныш косатки

У него был врождённый порок сердца

Впервые рождённый в неволе детёныш косатки умер. Об этом сообщается на сайте "Москвариума". Причиной смерти стал врождённый порок сердца.

"Москвариум скорбит о потере детёныша косатки Наи. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января малышка Наи погибла", - говорится в сообщении.

Косатка Ная родила 29 декабря 2023 года. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде обитания. Чтобы не мешать детско-родительским отношениям, ветеринары "Москвариума" не проводили медицинские обследования маленькой косатки. Они только наблюдали за её активностью и кормлением.

Сейчас команда “Москвариума” занята поддержанием стабильного эмоционального и физического состояния Наи.

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