Группу "Би-2" высылают из Таиланда за подпольные концерты

Музыкантов оштрафовали

Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни вышлют из Таиланда. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

Перед депортацией артистов этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Согласно местным законам, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

Как рассказал дипломат, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, ещё два участника группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии. Один из участников "Би-2" - Егор Бортник – признан в России иноагентом.

Музыкантов группы "Би-2" задержали в Таиланде 25 января. Они устроили концерт без необходимого разрешения властей. 26 января суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в 85 долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"