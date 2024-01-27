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Группу "Би-2" высылают из Таиланда за подпольные концерты

13:54
  • суббота
  • 27 января 2024

Музыкантов оштрафовали

Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни вышлют из Таиланда. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.
Музыканты "Би-2" не просили помощи у генконсульства России в Таиланде

Перед депортацией артистов этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Согласно местным законам, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

Как рассказал дипломат, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, ещё два участника группы въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии. Один из участников "Би-2" - Егор Бортник – признан в России иноагентом.

Музыкантов группы "Би-2" задержали в Таиланде 25 января. Они устроили концерт без необходимого разрешения властей. 26 января суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в 85 долларов.

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