Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Сегодня исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Президент преклонил колено и положил к основанию памятника букет красных роз, сообщает ТАСС.

Невский пятачок - плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Он сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года, которая проводилась с целью освобождения Ленинграда от блокады.

Среди тех, кто воевал на Невском пятачке, был и отец президента России - Владимир Спиридонович Путин. Здесь он получил тяжёлое ранение.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, она длилась 872 дня. По всей России проходят памятные мероприятия. Среди них – акция "Блокадный хлеб", в память о 125 граммах суточной нормы хлеба в блокадном городе.

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