В Битцевском парке проходит лыжная гонка "Хаски"

Её организовала Лига Героев

Увлекательное физкультурное мероприятие, объединившее более полутора тысяч участников. В Москве на территории Битцевского парка проходит всероссийская любительская лыжная гонка "Хаски" от Лиги Героев.

Для гостей подготовили живописную снежную трассу. Длину дистанции - от одного до 30 километров - каждый выбирает по своим силам. Среди спортсменов есть как совсем юные лыжники, так и профессионалы.

На финише участников ждут горячая еда и ценные призы. Кроме того, в парке работают тематические аттракционы, можно сделать гравировку медалей или сфотографироваться с хаски, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"