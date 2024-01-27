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В Битцевском парке проходит лыжная гонка "Хаски"

15:39
  • суббота
  • 27 января 2024

Её организовала Лига Героев

Увлекательное физкультурное мероприятие, объединившее более полутора тысяч участников. В Москве на территории Битцевского парка проходит всероссийская любительская лыжная гонка "Хаски" от Лиги Героев.

Для гостей подготовили живописную снежную трассу. Длину дистанции - от одного до 30 километров - каждый выбирает по своим силам. Среди спортсменов есть как совсем юные лыжники, так и профессионалы.

На финише участников ждут горячая еда и ценные призы. Кроме того, в парке работают тематические аттракционы, можно сделать гравировку медалей или сфотографироваться с хаски, сообщает "ТВ Центр".

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