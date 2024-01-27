Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Будет сохранён её исторический облик

В этом году в Москве завершат капитальный ремонт терапевтического, лечебного и научно-академического корпусов Боткинской больницы. Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, все три здания построили в начале прошлого века.

При проведении работ будет сохранён их исторический облик. Обновят фасады и кровли, заменят внутренние инженерные системы, установят новые лифты и пандусы.

Мэр напомнил, что в рамках комплексной модернизации Боткинской больницы уже отремонтировали 11 корпусов. Все они адаптированы для маломобильных граждан, отделка помещений выполнена из высококачественных материалов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"