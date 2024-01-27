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Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

16:31
  • суббота
  • 27 января 2024

Будет сохранён её исторический облик

В этом году в Москве завершат капитальный ремонт терапевтического, лечебного и научно-академического корпусов Боткинской больницы. Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, все три здания построили в начале прошлого века.

При проведении работ будет сохранён их исторический облик. Обновят фасады и кровли, заменят внутренние инженерные системы, установят новые лифты и пандусы.

Мэр напомнил, что в рамках комплексной модернизации Боткинской больницы уже отремонтировали 11 корпусов. Все они адаптированы для маломобильных граждан, отделка помещений выполнена из высококачественных материалов, сообщает "ТВ Центр".

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Сергей Собянин в Боткинской больнице
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
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Строительные работы в Боткинской больнице
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