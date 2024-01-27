В Москве стартовал цикл экскурсий "Непокорённый Ленинград"

Они проходят в Музее Победы

В память о страшных и героических днях блокады Ленинграда, его защитниках и жителях, которые отстояли город, несмотря на нечеловеческие испытания, сегодня в Москве стартует цикл экскурсий "Непокорённый Ленинград".

Они проходят в Музее Победы на Поклонной горе. Экспозиция создана с помощью мультимедийных технологий и позволяет погрузиться в атмосферу тех лет, сообщает "ТВ Центр".

Посетители смогут заглянуть в заводские цеха, легендарную библиотеку, которая не закрывалась ни на один день; увидеть, как шла эвакуация, а также узнать, как медики, едва живые от голода, спасали умирающих людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"