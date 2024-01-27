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Украина признала подлинность списка своих пленных на борту сбитого ВСУ Ил-76

15:19
  • суббота
  • 27 января 2024

Они все погибли

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины подтвердил достоверность списка украинских военных, представленных российской стороной для обмена 24 января. Ранее список с именами пленных опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, напоминает ТАСС.
Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 по ошибке

26 января Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских пленных в Ил-76. Военных привезли к самолёту автоколонной из шести машин, они поднялись на борт.

На месте крушения самолёта продолжается сбор вещественных доказательств. Обнаружены фрагменты тел, в том числе с характерными татуировками, которые фиксировались у многих представителей украинских нацформирований.

24 января в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-76. На его борту находились 65 украинских военнопленных, сопровождающие лица и экипаж. Все они погибли. Как выяснило следствие, удар по самолёту был нанесён с территории Украины.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
Документы погибших при крушении Ил-76 пленных украинцев
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