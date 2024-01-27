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Собянин рассказал, как программа "Чистое небо" изменила образ Москвы

17:08
  • суббота
  • 27 января 2024

Она действует в столице уже 8 лет

Более 70 километров воздушных проводов убрали в Москве под землю в прошлом году. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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Работы идут в рамках программы "Чистое небо", она реализуется в Москве уже восемь лет. В 2023 году масштабные работы были проведены в студенческом квартале в районе МГТУ имени Баумана, на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта, на Воробьёвской набережной и Аллее спортивной славы звёзд зимних Олимпийских игр.

Также спрятаны провода под землю на территории Южного речного вокзала, около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе и рядом с Марьинскими прудами-регуляторами.

Мэр рассказал, что провода убирают в специальные трубы, под землёй они соединяются с кабельными колодцами. Город становится лучше, также растёт надёжность и безопасность электросетей, увеличивается срок службы проводов и электрооборудования.

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