Новые успехи панды Катюши сняли на видео

Она научилась переворачиваться

Сотрудники Московского зоопарка рассказали о новых успехах своей воспитанницы - панды Катюши. Животное не любит сидеть на месте, ему не терпится осваивать новые навыки.

Например, накануне Катюша развлекала себя спортивными упражнениями - отрабатывала кувырок. На кадрах видно, как она наклоняет голову, медленно отталкивается задними лапами и переворачивается на спину.

А сегодня маленькая панда решила поучаствовать в уборке своего вольера, схватив зубами шланг и не желая отдавать его специалисту, сообщает "ТВ Центр".

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