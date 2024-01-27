Собянин рассказал о ходе программы реновации на юго-западе города

Уже построены 39 домов

На юго-западе Москвы по программе реновации уже введены в строй 39 домов. Всего в программу включено 520 домов, сообщил на своей страницу "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вместе с жильём обязательно строятся объекты социальной инфраструктуры. В Южном Бутове построен детский сад на улице Поляны. В планах - строительство двух школ и общественно-физкультурного комплекса.

В Обручевском районе скоро появятся большой образовательный комплекс, ФОК и офисное здание. Ещё один спорткомплекс будет построен в Коньково.

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