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Собянин рассказал о ходе программы реновации на юго-западе города

19:14
  • суббота
  • 27 января 2024

Уже построены 39 домов

На юго-западе Москвы по программе реновации уже введены в строй 39 домов. Всего в программу включено 520 домов, сообщил на своей страницу "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вместе с жильём обязательно строятся объекты социальной инфраструктуры. В Южном Бутове построен детский сад на улице Поляны. В планах - строительство двух школ и общественно-физкультурного комплекса.

В Обручевском районе скоро появятся большой образовательный комплекс, ФОК и офисное здание. Ещё один спорткомплекс будет построен в Коньково.

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