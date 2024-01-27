Путин и Лукашенко открыли мемориал жертвам фашистского геноцида

Его воздвигли в Гатчинском районе Ленинградской области

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии также участвовали политики, общественные деятели и потомки жителей блокадного Ленинграда, сообщает РИА Новости.

На открытии памятника Владимир Путин заявил, что преступления гитлеровских пособников не имеют срока давности. Он констатировал, что нацисты воевали не с политическим режимом, их целью были территории и ресурсы СССР, уничтожение населения, о чём свидетельствуют документы.

"Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм", - пообещал президент.

Говоря о современности, Путин сказал, что киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в странах Европы русофобия продвигается как государственная политика.

Памятник открыли в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Гатчинском районе. Здесь в годы войны фашисты организовали лагеря для военнопленных. Авторы монумента – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. В основе мемориала - стела, на вершине которой на высоте более 40 метров расположена фигура матери с детьми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"