Исполнилось 80 лет со дня снятия блокады

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. Президент выступил в Петербурге перед началом спектакля-концерта, посвящённого 80-летию снятия блокады, сообщает ТАСС.

Сегодня мы отдаём дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осаждённого и не покорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрёл вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискарёвском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания.

Глава государства назвал блокаду Ленинграда частью бесчинств нацистов и их соучастников. "Это - геноцид и его оценка должна быть незыблемой", - отметил Путин. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов, пообещал президент.

Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит.

"Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история", - продолжил Путин.

Президент сказал о попытках пересмотреть ход и итоги Второй Мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Из-за этого сносятся памятники тем, кто освободил планету от нацизма. Путин назвал такие действия преступлением.

Ранее президент возложил цветы у монумента на Невском пятачке и вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко открыл мемориал в память жертв фашистского геноцида.

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