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"Аллигаторы" накрыли огнём пункт командования ВСУ

10:06
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Все цели поражены

Новые кадры работы наших лётчиков опубликовало Министерство обороны.  Сокрушительные удары по объектам ВСУ на купянском направлении наносят экипажи вертолётов Ка-52. В этот раз они уничтожили пункт управления украинских националистов.

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"Аллигаторы" работают на предельно малой высоте и подходят к цели на максимально близкое расстояние. После выполнения боевой задачи лётчики совершают противоракетный манёвр, отстреливая тепловые ловушки, и возвращаются на аэродром базирования.

Армейская авиация, задействованная в СВО, также выполняет задачи по доставке десанта и военных грузов Пилоты Ка-52 прикрывают передвижения российских военных колонн и обеспечивают поддержку с воздуха нашим наземным подразделениям, сообщает "ТВ Центр".

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