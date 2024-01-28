Минобороны рассказало о новых подвигах военных в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве наших военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.

Подразделение ефрейтора Андрея Крючкова в ходе выдвижения на наблюдательный пост попало под миномётный обстрел. Неонацисты сбросили над группой боеприпас с беспилотника. Ефрейтор Крючков, прикрывая сослуживца, получил ранение. Добравшись до укрытия Андрей оказал себе первую помощь. Наши военные оперативно отразили атаку противника.

Экипаж танка под командованием Василия Плотникова не только успешно пресекает попытки прорыва российской обороны, но и эвакуирует раненых бойцов из-под огня врага. За время несения службы старший сержант Плотников уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ и два танка, один из которых западного производства.

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