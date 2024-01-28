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Французские фермеры готовят масштабную акцию в Париже

11:00
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Они хотят взять в кольцо столицу

Во Франции бастующие фермеры собираются полностью заблокировать все дороги, которые ведут к Парижу и его пригородам. Акция начнётся в ночь на 29 января и продлится, по меньшей мере, пять дней. 

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Протесты аграриев идут в стране уже неделю. Участие в них принимают более 72 тысяч человек. Демонстранты перекрывают основные транспортные магистрали Франции баррикадами из стогов сена и покрышек. Многие шоссе заполонили тысячи тракторов. Фермеры уничтожают сельхозпродукцию, жгут автомобили и поливают навозом ограды префектур в городах.

Причиной народных волнений стало недовольство политикой правительства в сфере сельского хозяйства. В частности, бастующие выступают против повышения стоимости дизельного топлива, а также роста финансовой нагрузки и ограничительных мер по защите экологии, сообщает "ТВ Центр".

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