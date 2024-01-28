80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Как отметили эту дату в городе на Неве

В торжествах принял участие Владимир Путин

27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Мужество и героизм жителей, защитников и освободителей города вспоминали во всех регионах России. Основные торжественные мероприятия с участием Владимира Путина прошли в Санкт-Петербурге. Президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к могиле на Пискарёвском кладбище, в которой похоронен его брат, погибший в годы блокады. Вечером небо над городом озарил салют в честь бессмертного подвига ленинградцев.

Алые розы с траурной лентой президент приносит на Невский пятачок. С первых дней блокады Ленинграда советские солдаты стояли насмерть, удерживая трёхкилометровый участок фронта, не позволяя нацистам прорваться в город. Здесь сражался и был тяжело ранен отец Владимира Путина. А в Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище похоронен старший брат главы государства.

В братских могилах на Пискарёвском кладбище покоятся около полумиллиона человек. Они не смогли пережить блокаду фашистских войск, длившуюся почти 900 дней и снятую 27 января 1944 года. Родина-мать на кладбище держит в руках гирлянду дубовых листьев, это - символ вечности, никто не забыт и ничто не забыто.

Концерт-реквием - ещё одна дань памяти. Боль и гордость, которая передаётся из поколения в поколение. На трибунах - тысячи зрителей, почётные гости, ветераны и дети блокадного Ленинграда. Те, с кем их умирающие от голода родители, делили свои 125 граммов хлеба. На груди у людей оливково-зелёные ленточки, символ ленинградской победы.

"Сегодня особый день. Его значение ничем невозможно измерить, кроме тех чувств, которые испытал тогда, в январе 1944-го, каждый житель измученного и героического блокадного города. Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобождён от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира", - сказал Владимир Путин.

В память о погибших президент объявил минуту молчания. Нацисты действовали цинично, обрекая два с поливной миллиона жителей на мучительную смерть. Но Ленинград выстоял. Его жители совершали невозможное. Их не сломили голод, морозы, артобстрелы. Город-герой и город-пример для нынешних поколений.

872 дня Ленинград был в блокадном кольце. Пульсом города стал метроном, а его сердцем – люди, которые, несмотря на все испытания, продолжали трудиться, бороться ради спасения города, родной страны, ради Победы. 872 дня на подступах к Ленинграду шла ожесточённая битва. И победу одержали наши, советские солдаты и офицеры, которые сражались за правду, свободу и справедливость, за своих близких, за свой дом, за Родину.

Вместе с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург приехал Александр Лукашенко. Во время выступления президент Белоруссии отошёл от заготовленного текста и высказался о тех, кто в наше время - критикует решение ленинградцев не сдаваться.

"Которые говорят, да не надо было защищать Ленинград. Надо было его оставить. И огромное количество, более миллиона жизней бы сохранили. Опасная тенденция, они сволочи, из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. Мы отвечаем и ответим. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены", - пообещал белорусский лидер.

Многотысячная арена аплодировала президентам стоя. Сегодняшнее время бросает народам России и Белоруссии сложнейшие вызовы. Ответы на них можно найти в нашей истории. Вместе главы государств открыли новый мемориал, посвящённый мирным жителям СССР, погибшим от зверств нацистов. Их убивали не на полях сражений. А в белорусской Хатыни и брянской Хацуни, казни были поставлены на поток в концлагерях, гетто и тюрьмах.

Недалеко от места, где установлен памятник под Гатчиной, был лагерь, где у детей фашисты забирали кровь для солдат вермахта. Точной оценки числа погибших нет, по мнению историков убито более 15 миллионов мирных жителей. Но геноцид советского народа на западе и не думают признавать, а итоги Нюрнбергского трибунала переписываются.

"В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. В государствах Прибалтики десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле. Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и посёлков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика. Мы сделаем всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм", - сказал Владимир Путин.

Подвиг народа-победителя - вечный ориентир для живущих сейчас и будущих поколений. В память о ленинградцах и солдатах, остановивших блокаду, в Санкт-Петербурге зажгли Ростральные колонны. У стен Петропавловской крепости расчёты военной артиллерии произвели тридцать залпов в честь освобождённого города-героя Ленинграда.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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