ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва по праву считается одним из мировых театральных центров

12:40
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Столичные театры представили в прошлом году 270 премьер

Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В прошлом году зрители увидели порядка 270 премьер. О наиболее ярких напомнил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в честь 200-летия Островского в Театре имени Маяковского впервые поставлен спектакль "Лес". В Мастерской Петра Фоменко показали "Вишнёвый сад" по пьесе Чехова, а в "Современнике" - "Мещан" Горького.

В Театре Олега Табакова поставили "Смертельный номер". "Зойкину квартиру" по пьесе Булгакова представили зрителям в Театре имени Пушкина. А "Норму" по опере Беллини - в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.