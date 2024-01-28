Собянин: Москва по праву считается одним из мировых театральных центров

Столичные театры представили в прошлом году 270 премьер

Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В прошлом году зрители увидели порядка 270 премьер. О наиболее ярких напомнил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в честь 200-летия Островского в Театре имени Маяковского впервые поставлен спектакль "Лес". В Мастерской Петра Фоменко показали "Вишнёвый сад" по пьесе Чехова, а в "Современнике" - "Мещан" Горького.

В Театре Олега Табакова поставили "Смертельный номер". "Зойкину квартиру" по пьесе Булгакова представили зрителям в Театре имени Пушкина. А "Норму" по опере Беллини - в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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