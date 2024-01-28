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В Техасе всё громче звучат призывы к выходу из США

13:03
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Ситуация накаляется

В США стремительно накаляется ситуация, вызванная миграционным кризисом на юге страны. В Техас, который бросил вызов Вашингтону и своими силами приступил к охране границы с Мексикой, направляется серьёзное подкрепление. К колоннам Нацгвардии из сочувствующих штатов присоединяются сотни тысяч дальнобойщиков. А в соцсетях активно расходятся посты с призывом к Texit, то есть -  выходу Техаса из состава США.
Ситуация вокруг Техаса выходит из-под контроля

Тревожные звуки сирены и пугающие надписи: угроза вторжения. В американских соцсетях активно распространяется проморолик движения "Верните нашу границу". Граждан призывают присоединиться. И тогда, мол, Америка выстоит. В противном случае - страну захватят вооружённые банды, насилие, наркотики, работорговля. Об этом авторы видеоролика предупреждают сомневающихся. В Вирджинии сформировалась большая колонна дальнобойщиков, которая двинулась на Техас, чтобы помочь местной Нацгвардии. Удивительно, но потомки вчерашних мигрантов поддерживают гражданское движение за защиту границы.

Ожидается, что в колонне, выдвинувшейся в сторону Техаса, в общей сложности соберётся 700 тысяч фур. Присоединиться к своей акции дальнобойщики приглашают действующих и вышедших на пенсию сотрудников правоохранительных органов и военных, ветеранов и чиновников.

Это может стать серьёзной угрозой для федерального центра. Ведь помимо народного бунта губернаторы 25 республиканских штатов официально выразили поддержку своему техасскому коллеге Грэгу Эбботу. А ведь это половина страны. 12 штатов направили свои войска Нацгвардии на помощь Техасу в борьбе против Вашингтона. И первые колонны с подкреплением уже прибыли.

Праздник непослушания в приграничном городке Игл-Пасс продолжается. Несмотря на решение суда и окрики из Вашингтона местная Нацгвардия так и не подпускает федералов к реке раздора Рио-Гранде. Вдоль которой по-прежнему натянута колючая проволока, чтобы сдержать поток нелегалов.

Зачем Байдену несколько миллионов мигрантов, очевидно - это галочки за Демпартию в бюллетенях. Но в погоне за этими дармовыми голосами демократы сами загнали себя в ситуацию цугцванга. Техас открыто устроил фактически мятеж против федерального центра и снова заговорил об отделении.

Но и наплыв нелегалов благодаря политике открытых дверей Байдена стал настолько неконтролируемым, что стонут уже даже демократические штаты. Поэтому, президентская администрация вынуждена что-то делать. Но что? Пересмотреть собственную миграционную политику и лишиться голосов тех, ради кого она и затевалась? Пойти на компромиссы с республиканцами и потерять ещё и голоса демократических избирателей?

Трамп и его сторонники эксплуатируют приграничную тему на всю катушку, повышая свои рейтинги и роняя всё ниже уровень одобрения нынешнего хозяина Белого дома.

"У нас нет выбора. Через несколько мгновений после моей инаугурации мы начнём крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории", - обещает Трамп.

Гул одобрения и аплодисменты наглядно показывают, чего хотят американцы. Как минимум та половина, которая поддерживает Трампа. К числу его сторонников случайно присоединился и Байден. Назвав конкурента действующим президентом США. Сдал назад 81-летний политик и в миграционном вопросе. Признал, что американская граница длительное время остаётся сломанной и заговорил о возможности жёстких реформ.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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