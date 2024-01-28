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Погода продолжает испытывать россиян на прочность

13:46
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Сахалин замело, а Кубань затопило

В Южно-Сахалинске ликвидируют последствия мощного снежного циклона. После метели, которая обрушилась на Сахалин, практически полностью парализовав движение на острове, у жителей городов и сёл прибавилось забот. Тех, кто справился с квестом "найди машину", ожидала задача со звёздочкой - выехать с парковки.
Аномальная погода обрушилась на регионы России

Жителей просят быть бдительными. Снежный буран, хоть и затянулся не несколько дней, но не стал рекордным. На юге острова сугробы выросли на полметра.  Обычно столько наметает к марту. А тут - аномальный январь. Некоторые отчаянные выходят на улицу через окно. 

Расчистка трасс не прекращается ни на минуту. Власти острова обещают, что движение на всех автодорогах в районах, попавших под влияние мощного циклона, возобновится уже 29 января.

На юге страны - тоже осадки, которые создают проблемы. Хутор Ленина - по колено в воде. Город-курорт Горячий Ключ славится целебными источниками, но сам чуть было не ушёл под воду. Горные потоки парализовали ливневую канализацию.

В хуторе Трудобеликовский из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации.  Затяжные дожди привели к подтоплению земельных участков. На помощь насосной станции выдвинулась дополнительная техника.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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