Пять человек погибли в аварии с автобусом на Кубани

Автобус ехал из Москвы в Нальчик
Крупное ДТП в Краснодарском крае. Этой ночью на федеральной дороге "Кавказ" столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате аварии погибли пять человек - два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика.
Ещё восемь человек пострадали. Бригадами скорой помощи их направили в больницы Павловского района.
Известно, что автобус следовал из Москвы в Нальчик. В нём ехали 15 человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, на участке трассы организовано реверсивное движение, сообщает "ТВ Центр".