Пять человек погибли в аварии с автобусом на Кубани

Автобус ехал из Москвы в Нальчик

Крупное ДТП в Краснодарском крае. Этой ночью на федеральной дороге "Кавказ" столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате аварии погибли пять человек - два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика.

Ещё восемь человек пострадали. Бригадами скорой помощи их направили в больницы Павловского района.

Известно, что автобус следовал из Москвы в Нальчик. В нём ехали 15 человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, на участке трассы организовано реверсивное движение, сообщает "ТВ Центр".

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