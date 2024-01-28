Россия привезла на ярмарку в Китай лучшие товары

Изысканные деликатесы и напитки

Красочная ярмарка с русским национальным колоритом открылась в Китае. В канун местного Нового года наши производители представили жителям страны российские бренды.

В ассортименте - полторы тысячи наименований. Морские деликатесы, молочная продукция, напитки - всё качественное и натуральное. Благодаря яркому оформлению, конфеты и другие сладости могут украсить праздничный стол. Другие товары расширят повседневный рацион.

Но цель фестиваля не только в продвижении продуктов. На ярмарке пройдут мастер-классы по традиционным промыслам, спортивные соревнования и концерты артистов знаменитого русского балета. Они познакомят посетителей с богатством нашей культуры, сообщает "ТВ Центр".

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