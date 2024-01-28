ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС опубликовало кадры тушения пожара в Театре сатиры

12:06
  • воскресенье
  • 28 января 2024

На место прибыли десятки машин спасателей

МЧС опубликовало кадры тушения пожара в Театре сатиры в Москве. Видно, что из-под купола здания идёт густой дым, движение на Триумфальной площади частично перекрыто.

Пожар начался около 11 часов утра. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

В полдень в театре должен был начаться спектакль, зрителей эвакуировали. Не исключено, что на крыше театра могут оставаться рабочие, которые проводили замену покрытия кровли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте позгорания в Театре сатиры
Сотрудники МЧС на месте позгорания в Театре сатиры
Пожарные на месте позгорания в Театре сатиры
Пожарные на месте позгорания в Театре сатиры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.