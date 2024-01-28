На место прибыли десятки машин спасателей

МЧС опубликовало кадры тушения пожара в Театре сатиры в Москве. Видно, что из-под купола здания идёт густой дым, движение на Триумфальной площади частично перекрыто.

Пожар начался около 11 часов утра. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

В полдень в театре должен был начаться спектакль, зрителей эвакуировали. Не исключено, что на крыше театра могут оставаться рабочие, которые проводили замену покрытия кровли.

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