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Лучшее место для осенних прогулок: чем знаменит район Орехово-Борисово Северное

16:06
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Он активно развивается

Когда-то тут собиралась жить Екатерина II. Её резиденция сейчас превратилась в знаменитый музей-заповедник "Царицыно", попавший восемь лет назад в топ-10 мест для осенних прогулок по версии CNN.

Здесь есть крупнейший в городе светомузыкальный фонтан и один из двух в столице загсов, где сочетаться браком могут иностранцы.

Всё это - о районе Орехово-Борисово Северное. В советское время он строился как типичный спальный район. Но сейчас в нём приятно не только отдыхать.

Смотрите репортаж Анастасии Мартыновой.

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