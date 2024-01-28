В чём секрет успеха группы Boney M

Она покорила весь мир

На этой неделе в США ушёл из жизни легендарный музыкант и продюсер Франк Фариан. Это он в 1975 году создал диско-группу Boney M, которой суждено было покорить мир и сломать железный занавес, став первым западным коллективом, приехавшим с гастролями в Москву.

Разрешение дал сам Леонид Брежнев. С тех пор их песни, кстати, и написанные, и спетые самим Фарианом, знала вся страна. И продолжает подпевать им до сих пор.

О феномене группы Boney M и её создателе - Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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