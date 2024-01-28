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Мавзолею Ленина исполнилось 100 лет

16:25
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Он до сих пор привлекает внимание туристов

Ровно сто лет назад, 27 января 1924 года на Красной площади открылся Мавзолей Ленина. Тогда его, правда, называли просто "склепом". Сооружение, построенное за 60 часов, стало первой версией усыпальницы вождя мирового пролетариата.

За прошедший век её несколько раз перестраивали. Здание стало сакральным символом советского государства. Но и после его распада продолжает привлекать внимание и горожан, и туристов.

Почему Мавзолей именно такой, и зачем ради него собирались перекрасить Кремль - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Мавзолей Ленина
Саркофаг с телом Владимира Ленина в мавзолее
Саркофаг с телом Владимира Ленина в мавзолее
Проект мавзолея Ленина
Проект мавзолея Ленина
Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина
Проект мавзолея Ленина
Проект мавзолея Ленина
Возложение и цветов к Мавзолею Ленина
Возложение и цветов к Мавзолею Ленина
Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина
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