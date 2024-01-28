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Пожар в Театре сатиры ликвидирован

14:39
  • воскресенье
  • 28 января 2024

Выясняются обстоятельства произошедшего

Пожарные ликвидировали возгорание под куполом Театра сатиры. На месте ЧП работает усиленная группировка сотрудников МЧС.

МЧС опубликовало кадры тушения пожара в Театре сатиры
В Москве загорелся Театр сатиры

Дым повалил из-под купола театра около 11 часов утра. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

В связи с возгоранием был перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу, сейчас движение восстановлено по одной полосе, сообщает "ТВ Центр".

Дневной и вечерний спектакли в театре отменены, зрителям вернут деньги за билеты, сообщили в пресс-службе Департамента культуры. 

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Пожар в Театре Сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Сотрудники МЧС на месте позгорания в Театре сатиры
Сотрудники МЧС на месте позгорания в Театре сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Пожар в Театре Сатиры
Пожарные на месте позгорания в Театре сатиры
Пожарные на месте позгорания в Театре сатиры
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