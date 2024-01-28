Две девушки облили супом "Мону Лизу"

Они выкрикивали экологические лозунги

Две экоактивистки облили супом "Мону Лизу", находящуюся в Лувре в особом зале и защищённую бронированным стеклом. Протестующие выкрикивали лозунги в пользу крестьян и требования обеспечить доступ к питанию для всех и каждого.

Их акцию прервали сотрудники Лувра, которые закрыли тканевыми экранами пространство перед картиной и попросили посетителей покинуть зал, сообщает ТАСС.

Картина Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") - особо охраняемый объект в парижском Лувре. Она помещена в особый бронированный стенд и дополнительно огорожена.

На картину не раз покушались. В 1956 году её облили кислотой, в 1974 году на выставке в Токио на полотно попытались распылить из баллончика красную краску.

В 2009 года россиянка, не получившая французского гражданства, запустила в стекло глиняной чашкой, а в 2022 году мужчина на инвалидной коляске бросил в стекло тортом.

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