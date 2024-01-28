Путин открыл зимовочный комплекс станции "Восток"

В церемонии принял участие президент Белоруссии

Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Президент принял участие в церемонии по видеосвязи, сообщает ТАСС.

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!" – сказал глава государства. Вместе с Путиным в церемонии участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Зимовочный комплекс станции "Восток" - первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли. По словам Путина, новая станция укрепит сотрудничество учёных из разных стран, станет площадкой для изучения природы и продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства.

Зимовочный комплекс - это, пожалуй, лучший, главный подарок к юбилейной семидесятой российской антарктической экспедиции, которая стартует после этого года, залог успеха выполнения ее важных для России, да и для всей мировой науки задач.

СССР построил станцию "Восток" в Антарктиде в 1957 году. Станцию дважды реконструировали - в 1974 и 1982 годах, и трижды консервировали. До открытия нового зимовочного комплекса она не удовлетворяла современным требованиям к эксплуатации, изношенность станции превышала 90%.

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