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Путин открыл зимовочный комплекс станции "Восток"

14:51
  • воскресенье
  • 28 января 2024

В церемонии принял участие президент Белоруссии

Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Президент принял участие в церемонии по видеосвязи, сообщает ТАСС.

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!" – сказал глава государства. Вместе с Путиным в церемонии участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Зимовочный комплекс станции "Восток" - первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли. По словам Путина, новая станция укрепит сотрудничество учёных из разных стран, станет площадкой для изучения природы и продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства.

Зимовочный комплекс - это, пожалуй, лучший, главный подарок к юбилейной семидесятой российской антарктической экспедиции, которая стартует после этого года, залог успеха выполнения ее важных для России, да и для всей мировой науки задач.

СССР построил станцию "Восток" в Антарктиде в 1957 году. Станцию дважды реконструировали - в 1974 и 1982 годах, и трижды консервировали. До открытия нового зимовочного комплекса она не удовлетворяла современным требованиям к эксплуатации, изношенность станции превышала 90%.

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Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Владимир Путин
Владимир Путин
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
Зимовочный комплекс станции "Восток"
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